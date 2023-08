Dineren en stand-upcomedy in Leidsche Rijn succes: ‘Voor mij is dat echt het totale plaatje’

Vroeg clubben? Dat kan in TivoliVre­den­burg (en dít maakt het zeker niet saai)

Vroeg pieken is de nieuwe norm voor de harde werkers of de ouders die zondag met de kleinkinderen bij oma op de bank moeten zitten. De Microclub slaat daarom op 1 september voor de derde keer de handen ineen met TivoliVredenburg voor een vroege clubavond. Saai, denk je misschien, maar het is allesbehalve dat, legt Melvin Bruhn van de organisatie uit. ,,Je hebt niet eens door dat het nog vroeg is.”