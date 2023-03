Ding-dong! De wereldberoemde visdeurbel is weer terug bij de Weerdsluis (met dit keer iets speciaals)

Het wereldwij­de succes van Utrechtse visdeurbel: hoe tienduizen­den zich vergapen aan een snoek

Nee, het is echt géén 1 aprilgrap, bezweert de woordvoerder van de gemeente Utrecht telefonisch tegen de argwanende verslaggever van deze site. Het is eind maart en media worden dan steevast gebombardeerd met persberichten over de meest fantastische en ludieke plannen en projecten die op de eerste dag van de volgende maand van start gaan. Eén daarvan is de visdeurbel. Hoe een vermeende grap uitgroeide tot een internationale sensatie.