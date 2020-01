Directeur in opspraak geraakte slachterij: ‘Beelden van varkens die worden geslagen doen ons óók zeer’

Rechter heeft geen medelijden met ‘getrauma­ti­seer­de’ ramkraker Coolblue

16:26 De Utrechtse ramkraker (22) die vorig jaar in juli werd gepakt nadat hij met een Audi de Coolblue in Utrecht binnenreed, moet elf maanden de cel in. Eerder vroeg hij nog of hij zijn zaak in vrijheid af mocht wachten, omdat hij door zijn arrestatie zó getraumatiseerd was geraakt dat hij er PTSS aan over had gehouden.