Directeur kinderdagverblijf 'slagroomgate' stapt op

Rechter geeft bezorgde Zeistena­ren ongelijk over Verkeers­plan Centrum

9:48 De gemeente Zeist heeft een goed verkeersplan Centrum. Dat stelt de Utrechtse rechtbank in de uitspraak die deze week is gedaan in een beroep dat was ingesteld door een grote groep bezorgde Zeistenaren. De uitspraak houdt onder meer in dat de bus door het centrum blijft rijden.