Directeur Ouwehands: ‘We gaan beschuit met zwart-witte muisjes eten’

Directeur Robin de Lange van Ouwehands Dierenpark in Rhenen is “zo ontzettend blij” met de geboorte van de eerste pandababy in Nederland. “Het is echt fantastisch nieuws. De bevalling begon ook voor ons onverwacht. En toen bleek dat er echt een jong was geboren , waren we allemaal een beetje emotioneel”, zegt hij zaterdag. Maandag gaat het personeel van de vanwege het coronavirus gesloten dierentuin “beschuit met zwart-witte muisjes” eten, belooft De Lange.

Reuzenpanda Wu Wen verbleef al een poosje in het hermetisch afgesloten kraamhol dat in het pandaverblijf is gebouwd. “Ook de verzorgers kunnen alleen op camerabeelden zien wat daar gebeurt”, aldus De Lange. “Dat ze zich nestelde was een hoopvol teken, maar het had ook een schijnzwangerschap kunnen zijn. Dat komt bij reuzenpanda’s geregeld voor. Ook bij de geboorte kan van alles mis gaan. Maar toen zagen de verzorgers een piepklein kopje en een pootje op de camera. Dat was zo’n bijzonder moment.”

Een pandajong is maar ongeveer 15 centimeter groot en moet eerst een paar maanden in de vacht van de moeder groeien. In die tijd leert het jong ook lopen. De Lange verwacht dat de jonge panda over een paar maanden zichtbaar zal zijn voor publiek. “We hebben goede hoop dat onze dierentuin binnenkort weer kan openen met de nodige voorzorgsmaatregelen.”

Drie jaar rust

“Het is geweldig dat nu gebleken is dat Xing Ya en Wu Wen een goed paar vormen, dat op de natuurlijke manier voor nageslacht kan zorgen. Wu Wen krijgt nu zeker drie jaar rust om voor haar jong te zorgen, voordat een nieuwe fokpoging wordt gedaan”, zegt De Lange. Het pandapaar leeft net als in de natuur volledig gescheiden. De beren mogen alleen bij elkaar komen op de paar dagen per jaar dat een vrouwtjespanda vruchtbaar is.