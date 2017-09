Dirk stralend middelpunt bij première documentaire KUYT

Documentairemaker Deborah van Dam kreeg voor de opnames exclusief toegang tot de 'inner circle' van Kuyt en filmde de profvoetballer en zijn gezin het afgelopen voetbalseizoen. De documentaire is een klassiek heldenverhaal: De Katwijker heeft bij Feyenoord slechts één doel voor ogen: 'zijn' club landskampioen maken. Hij worstelt met prestatiedruk, maar ook met zijn trainer. Van Dam filmde de voetballer tijdens de wedstrijden, tijdens de invalbeurten en tijdens de uren op de reservebank.

‘Toen ik werd benaderd door Deborah van Dam met de vraag of ze mij een half jaar mocht volgen, heb ik wel even getwijfeld. Een letterlijk kijkje in mijn keuken vraagt natuurlijk nogal wat van mij en mijn gezin. Maar de klik tussen ons was er eigenlijk al vanaf het begin. En achteraf is 2017 ook nog eens het meest bewogen jaar uit mijn carrière’, vertelde Dirk Kuyt over de beweegreden om mee te doen aan de docufilm.