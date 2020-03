Dit gigantische e-sportscomplex opent binnenkort in Utrecht, met sportschool en een fulltime kok

CU-wethouder Jana Smith in Houten voelt zich niet gesteund en stapt op: ‘Ik heb ervan genoten’

11:55 De Houtense wethouder Jana Smith (ChristenUnie) heeft vanochtend per direct haar taken neergelegd. In haar ontslagbrief stelt zij dat er voor de toekomst te weinig politieke steun is om haar werk als wethouder te kunnen blijven doen. ,,Het is voor Houten beter als iemand anders deze verantwoordelijke taak overneemt’’, zo schrijft Smith.