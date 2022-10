Dit HU-gebouw op het Utrecht Science Park kampt al dagen met een stroomstoring

Een hevige stroomstoring teistert al sinds afgelopen donderdag een locatie van de Hogeschool Utrecht (HU) op het Science Park. Het gaat om het gebouw met de horizontale kleuren aan de Padualaan, dat vanaf de snelweg goed te zien is. Studenten van deze locatie krijgen daarom online of op andere locaties les.

De stroomstoring in het kleurrijke gebouw op het Utrechtse Science Park was een forse. ,,Het is niet dat even de stoppen eruit zijn geslagen’’, laat een woordvoerder van de HU weten. ,,In de helft van het gebouw doen een heleboel dingen het niet meer: Koffieapparaten, digitale schermen, printers, beamers. Dat moet allemaal wel werken voor kwalitatief hoog onderwijs.’’

Improvisatie

De HU besloot daarom de locatie voor de gehele week te sluiten. Het gevolg is dat studenten die normaal gesproken aan de Padualaan les kregen nu elders onderwijs moeten volgen. Dat gebeurt of vanuit huis of op andere locaties van de HU. Het gaat om drie instituten: de lerarenopleiding, de opleiding gebarentaal en tolken en de pabo.

,,Het is een flink gebouw’’, vertelt de woordvoerder. ,,Dus het is even improviseren, maar we doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Tentamens en zo gaan gewoon door.”

Specialisten onderzoeken storing

Specialisten zijn momenteel bezig met een onderzoek. De HU hoopt deze week te horen hoe erg de schade is en meer zicht te krijgen op hoe lang het nog duurt totdat alles opgelost is, maar vooralsnog blijft op de locatie Padualaan onderwijs geven onmogelijk.

