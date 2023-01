Dit is de bende achter allergrootste vuurwerkvondst ooit: ‘keurige’ jongens met universitaire studie

Gevluchte Anna organi­seert landelijke herdenking één jaar oorlog in Oekraïne ‘om moed en hoop uit te putten’

Samen met haar moeder en haar zoontje van 4 jaar oud kwam Anna Bieliaievaa op 11 maart vorig jaar aan op Utrecht Centraal. Een week later werd ze tolk in het Oekraïne crisiscentrum in hal 5 van de Jaarbeurs. Nu is zij de drijvende kracht achter de landelijke herdenking in de Jaarbeurs van het begin van de oorlog in Oekraïne, op 24 februari precies één jaar geleden.

23 januari