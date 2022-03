Dit is de bijzonderste basisschool van Utrecht (en ze zijn naarstig op zoek naar nieuwe leerlingen)

De koorschool is gevestigd in een mooi, oud pand aan de Plompetorengracht, hartje stad. De school heeft alleen bovenbouw (groep 4 tot en met 8) en de leerlingen zijn zo’n drie uur per week bezig met muziek en/of koorzang. Logisch dat de conciërge de radio nooit hoeft aan te zetten, want er klinkt altijd wel ergens muziek.