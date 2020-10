Dit is de dag waarop de Vuelta niét in Utrecht van start gaat (en dat is maar goed ook)

Wat bromt daar boven Culemborg? Die vraag hield inwoners de afgelopen dagen bezig

19 oktober Is it a bird? Is it a plane? Of is het toch de overheid die van boven de boel in de gaten houdt? Culemborgers speculeerden wat af over het ‘ding’ dat brommend boven hun hoofd hing. Ter geruststelling: het is een drone die deze weken alle woningen van sociale verhuurder KleurrijkWonen inspecteert. Die was wel vergeten de omwonenden te informeren.