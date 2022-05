Dit is de duurste plek om je te laten begraven in de provincie Utrecht

Wat is de duurste en goedkoopste plek in de provincie Utrecht om je te laten begraven?

„De duurste zit in Nieuwegein, Algemene Begraafplaats Kerkveld, en de goedkoopste is gevestigd in Oudewater: Begraafplaats Hekendorp. Een eenpersoonsgraf kost bij de duurste begraafplaats 6688 euro. Het goedkoopste graf 1211 euro. Dit gaat puur om gemeentelijke begraafplaatsen, maar je hebt natuurlijk ook bijzondere begraafplaatsen die vaak goedkoper zijn doordat er vrijwilligers werken of omdat ze verbonden zijn met een geloofsgemeenschap.”