Dit is de man die prachtige racefoto’s van Max Verstappen en andere F1-grootheden schiet

Tragedie op ‘camping Henkie’: echtpaar dat in caravan woont sterft door felle brand

26 maart Een paar verkoolde en verwrongen stukken staal. Dat is alles wat er nog over is na een felle brand in een caravan aan de Lekdijk West in Lopik, waarbij twee doden vielen. Maar wat op het eerste gezicht lijkt op een enge filmscène, lijkt in werkelijkheid het tragische verhaal van een echtpaar dat er zijn thuis had gevonden.