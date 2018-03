De man van 700 interlands: Anton de Rooij uit Culemborg

De Rooij liep op 19-jarige leeftijd bij een motorcrossongeluk een dwarslaesie op. „Tijdens het revalideren kwam ik met een aantal sporten in aanraking. Ik merkte al snel dat ik voor basketbal het meeste talent had. Aangezien ik een zware handicap heb – ik ben vanaf mijn middel verlamd en kan mijn buikspieren niet gebruiken –geld ik in het rolstoelbasketbal als éénpunter, de zwaarste categorie, qua handicap. Ze wilden me er heel graag bij hebben. Maar het was ook liefde op het eerste gezicht, hoor. Het ongeluk was in 1987, twee jaar later zat ik al in de nationale ploeg.”



Een WK-wedstrijd tegen Australië in 1998 in Sydney noemt De Rooij zijn mooiste interland. „Met twaalfduizend man op de tribune wonnen we in de kwartfinale van het gastland door de twee ‘laagpunters’ van de ploeg, Ruud Detmers en ik. Ruud zorgde voor de voorlaatste score en ik maakte de winnende. De hele hal viel stil. Dat was toch wel een heerlijk moment.”