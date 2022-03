Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Renswoude

Deze GroenLink­ser mag door voorkeurs­stem­men na 16 jaar nóg eens 4 jaar door: ‘Ik ben supergemo­ti­veerd’

Hij zit al 16 jaar in de gemeenteraad van Utrecht en mag ook de komende vier jaar de GroenLinksers uit zijn stad vertegenwoordigen. Pepijn Zwanenberg is met voorkeursstemmen in de raad gekozen en zal een van de langstzittende volksvertegenwoordigers uit de stad ooit worden.

16:48