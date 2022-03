Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Vijfheerenlanden

column Jerry schrijft een column die je eigenlijk niet hoeft te lezen: het wordt vandaag niet meer dan dit

Ik zeg het maar eerlijk: u mag dit stukje vandaag gerust ongelezen laten. Misschien kunt u het uitknippen om er een vliegtuigje van te vouwen. Of een kunstig origamidier, mocht u dat in de vingers hebben. Een propje kan ook, al vind ik dat zelf een wat al te nadrukkelijke afwijzing. Laat het in dat geval gewoon in de krant zitten. Dan kan de kat morgen als altijd op mijn hoofd poepen en pikken we de draad vanaf daar weer op.

17 maart