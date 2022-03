Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Wijk bij Duurstede

Nieuwkomer Volt stormt met drie zetels de raad in Utrecht binnen: gaan ze gelijk de coalitie in?

De jonge aanhang van Volt Utrecht vierde woensdag tot in de late uurtjes dat de partij met drie zetels in de gemeenteraad komt. Lijsttrekker Ruud Maas (62) sluit een plek in de nieuwe coalitie niet uit. Maar als nieuwkomer past bescheidenheid, zegt hij.

17 maart