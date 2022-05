Dit is er vandaag te doen op Bevrijdingsdag in (en rondom) Utrecht

Na twee jaar afwezig­heid gaat Bevrij­dings­fes­ti­val Utrecht weer door (met aandacht voor Oekraïne)

Na twee jaar afwezigheid gaan de veertien Bevrijdingsfestivals dit jaar weer door met publiek. Zo ook in Utrecht. In heel het land zullen er op Bevrijdingsdag ruim driehonderd optredens en inhoudelijke activiteiten plaatsvinden. Naast optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid Suzan & Freek, Duncan Laurence, Fresku en Donnie, is er op de festivals veel aandacht voor de situatie in Oekraïne.

