Dit is het nieuwe ‘vegan walhalla’ van Utrecht

‘De vegan hemel op aarde’, zo omschrijft de Utrechtse Carien Bouter (43) het nieuwe veganistische restaurant in de stad. Ze was er afgelopen zondag als de kippen bij toen de Vegan Bamboo Bar een testopening beleefde. ,,Als je als vegan uit eten gaat, kun je vaak slechts uit één of hooguit twee gerechten kiezen. Je bent altijd beperkt in je keuzemogelijkheden, maar dat is hier absoluut niet het geval. Je kunt hier 100 procent compromisloos vegan eten. Dat vind ik geweldig.”



Bouter heeft tijdens haar eerste bezoek als vegan voor het eerst keuzestress ervaren. ,,Ik heb een tosti met rode biet en vegan geitenkaas gekocht én een roze koek. Maar ik ga zeker terug, want ik wil alles proeven!” Op het menu staan acht veganistische burgers en daarnaast is er een buffet met vegan sushi, allerlei soorten vegan curry’s en bijgerechten zoals soepen, salades en cake. Ook Cynthia Koning (31) is erg blij dat ze eindelijk ergens roze- en gevulde koeken kan eten. ,,Zo’n plek in de stad heb ik gemist. Je zult mij hier vaker aantreffen.”