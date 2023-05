Dit is het thema van de COC-boot tijdens de Utrechtse Pride dit jaar: ‘Liefde aan iedereen om je heen’

met update Vermist hondje Benz zat ‘gewoon’ bij de buren, Romy dolblij: ‘Het is echt mijn kind’

Romy van Hees (24 jaar), woonachtig in de Utrechtse wijk Zuilen, is door het dolle heen. Haar hondje Benz die was verdwenen is niet ontvoerd, maar bleek gewoon bij de buren binnen te zitten. Gevalletje: door het kattenluikje gekropen.