Dit is het verhaal achter de 330 (!) beeldhouwwerken onder lantaarnpalen langs de Utrechtse grachten

Utrecht in 1964Onder lantaarnpalen langs de Utrechtse grachten zijn zo’n 330 gebeeldhouwde consoles aangebracht. Jeannot Bürgi maakte er liefst 192. De Zwitser – in 1939 in Zürich te vondeling gelegd - kwam in 1962 bij toeval in Utrecht terecht. Het UN zocht hem in 1964 op. Hij voelde zich een vrijbuiter.