Dit is het verhaal van de beroemdste afvalbak van Nederland: 'Maar zelfs mijn buren weten niet dat het ontwerp van mij komt’

Zelfs zijn buren weten het niet. Bas Pruyser (70) is degene die een van de meest iconische objecten in het Nederlandse straatbeeld heeft bedacht. Pruyser zat op de Rietveld Academie in Amsterdam, ,,In eerste instantie was ik zelfs afgewezen en ik besefte: ik moet iets ontwerpen wat voor de hele wereld praktisch is. Ik was niet van de trends, van de mode. Massaproductie, dat is mijn ding”, blikt de industrieel ontwerper terug, meer dan vijftig jaar nadat hij zijn eerste stappen zette als designstudent.