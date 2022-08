Dit is waarom bomen in Kanaleneiland na 60 jaar nog steeds kleine sprietjes zijn

Volgens het college wordt meer dan de helft van de bomen in Utrecht gekapt omdat ze in ‘slechte grond’ staan. Voor de bouw van Kanaleneiland zestig jaar geleden is 1,5 meter zand opgespoten, waarbij te weinig bomengrond is aangebracht in de plantgaten. Daardoor zijn volgens het college heel veel bomen in de wijk na 60 jaar in veel slechtere staat of kleiner dan bij een goede ondergrond het geval was geweest. ,,Veel bomen zijn na al die jaren nog steeds kleine sprietjes, ook bij soorten die groot kunnen groeien.’’