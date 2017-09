Dit is waarom D66 en GroenLinks een nieuwe tippelzone in Utrecht willen

Enquete poll Het is een goede zaak dat Utrecht op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor de tippelzone. Prostituees verdienen een veilige werkplek. Eens

Bas: „Nee, ik had dit verwacht. Het is een lastig en gevoelig onderwerp omdat het erg dichtbij komt.”

De Vries: „Ik had niet verwacht dat mensen zouden zeggen: ik wil graag een tippelzone bij mij in de buurt. Maar ik vind de reacties, waaronder het commentaar in het AD, vaak eenzijdig. Het gaat hier niet om een kwestie die je kunt wegtoveren door de tippelzone te sluiten.”

Veel mensen snappen niet waarom de gemeente zich inspant om een nieuwe plek te vinden voor de tippelzone.

Bas: „De politie en hulpverleners zeggen: met het verplaatsen voorkom je veel ellende. Je kunt je ogen niet sluiten voor het feit dat er sekswerkers zijn. Zonder tippelzone zullen ze zich over de stad verspreiden, bij wijze van spreken in de bosjes. Dat gun ik deze kwetsbare groep niet.”

De Vries: „Het is een rationele afweging; laten we dit als samenleving goed regelen. Je kunt deze sector niet wegtoveren. Uitbannen is totaal niet realistisch. Kijk naar andere landen: het is verboden, maar het gebeurt wel. Ik geloof meer in reguleren en hulp verlenen. Prostitutie is een legaal beroep. Het hoort bij wonen en leven in een grote stad.”

Seks voor 40 euro in een auto op een industrieterrein, is dat nog van deze tijd?

Bas: „Het is er en ik loop er niet voor weg. De sekswerkers verdienen hun geld op een legale manier. Wij zijn voor legale, gereguleerde en veilige prostitutie waar mogelijk. Als gemeente hebben we een zorgplicht voor deze groep kwetsbare mensen en anderzijds voor de zorgen van bewoners en ondernemers bij mogelijke nieuwe locaties.”

De Vries: „Politici moeten zo'n vraag niet beantwoorden. Uit onderzoek is vaak gebleken: de sekswerkers voelen zich er prettig bij en de klanten ook. Blijkbaar is het zo. Ik hoef er geen oordeel over te hebben. We hebben werkbezoeken aan de tippelzone gebracht en met sekswerkers gepraat. Het zijn echt niet alleen zwaar verslaafden. Een groot deel bestaat uit krachtige vrouwen die eer halen uit hun werk.”

Wat geeft voor u de doorslag bij het bepalen van uw standpunt?

Bas: „We hebben vooraf een zorgvuldig proces ingericht met consultatiebijeenkomsten. Die wil ik afwachten. Er zijn veel zorgen bij bewoners en ik wil hen een eerlijke kans geven. Wij gaan in gesprek met de omgeving en maken onze eigen afweging over de twee locaties die het college als meest geschikt aandraagt.”

De Vries: „Ik heb eerder gezegd: sluiting van de huidige tippelzone is voor ons alleen bespreekbaar als een nieuwe plek in zicht komt. We moeten heel serieus luisteren naar de zorgen van mensen, maar dit hoort bij de stad. Wat ons betreft moet de tippelzone niet worden weggestopt, maar onderdeel zijn van de samenleving. Dat is misschien voor sommige mensen niet leuk. De tippelzone functioneert nu goed en volgens de wijkagent is er geen overlast.”

