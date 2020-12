Dit is waarom er volgens archeologen 71 mensen in het massagraf in Vianen liggen

video Was het oorlog? Of een pandemie? Heel Vianen is in de ban van het massagraf

25 november Er zijn al zeker 25 skeletten gevonden in het talud van de herstelde stadsgracht bij de Blauwpoort in Vianen. Een massagraf! Maar hoe komt dat daar? En nog belangrijker: wat is eraan voorafgegaan? In Vianen raken ze er niet over uitgepraat.