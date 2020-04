Dit is waarom Rodney en Wesley Sneijder met een hengel langs het Amsterdam-Rijnkanaal te vinden zijn

Stond alFitrah wel of niet onder buitenland­se invloed? Het eindoor­deel over de moskee laat nog maanden op zich wachten

13:33 Door rechtszaken tegen de Utrechtse alFitrah-moskee is maanden vertraging ontstaan in het onderzoek naar ongewenste beïnvloeding van moskeeën uit onvrije landen. Het eindverslag dat eind deze maand klaar had moeten zijn, is hierdoor pas rond de zomer af.