Dit is waarom we zoveel last hebben van wespen (en het ergste moet nog komen)

VIDEO Verzorg­ster José Kok kijkt als ze 's nachts wakker wordt direct naar de livestream met pandababy Fan Xing

11:05 Pandaverzorgster José Kok kan er al maanden geen genoeg van krijgen: de livestream die onafgebroken beelden uitzendt van het pasgeboren pandajong in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. „Ik keek ook vaak ’s nachts. Werd ik even wakker, dacht ik: éven checken of het er nog is.”