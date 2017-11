Dit jaar nog geen vuurwerkvrije zones in Lopik

Hij zei dit in antwoord op een motie van de PvdA die deze week, niet voor het eerst, vroeg om vuurwerkvrije zones. Volgens de partij kan worden begonnen bij een van de verzorgingsinstellingen, omdat onder meer ouderen veel last hebben van vuurwerkknallen. ,,We moeten een start maken om de vuurwerkoverlast terug te dringen'', aldus fractievoorzitter Rik Dekker. ,,Er is jaarlijks onnodig veel letsel en schade. Landelijk zijn het afgelopen jaar maar liefst 72 mensen behandeld door traumachirurgen. We kunnen een experiment starten door toezicht te houden en bewustwording te creëren.''

Veel schade

De roep om een vuurwerkverbod of vuurwerkvrije zones wordt luider, ook in Lopik. De gemeente heeft rond de jaarwisseling standaard zo'n 5000 euro schade. Ieder jaar moeten tientallen afvalbakken en brievenbussen worden verzegeld en honderd inzamelbakken voor plastic tijdelijk worden verwijderd om brand en schade door vuurwerkvandalisme te voorkomen. Tot nu toe bleek een vuurwerkverbod of in Lopik niet haalbaar vanwege de uitgestrektheid van de Lopikerwaard en de beperkte capaciteit bij politie en buitengewoon opsporingsambtenaren. Steeds meer gemeenten in de provincie Utrecht stellen zelf vuurwerkvrije zones in.