Dit jaar weer schaatsen op het Rond in Houten

De ijsbaan blijft liggen tot en met 7 januari. Er kan drie weken lang worden geschaatst van 10.00 tot 22.00 uur. De schaatsbaan is 25 bij 12,5 meter groot en wordt dit keer geheel overdekt. Onder de naam Rond on Ice vinden er verder allerlei winterse evenementen plaats op en rond de ijsbaan.

Net als voorgaande jaren gaan ook nu weer in de eerste week (tot aan de kerstvakantie) de groepen 5 tot en met 8 van de Houtense basisscholen het ijs op. De ruimte naast de schaatsbaan biedt mogelijkheden voor een hapje en een drankje, verzorgd door de plaatselijke horeca. De belangenvereniging van winkeliers aan Het Rond organiseert Rond on Ice met steun van enkele tientallen vrijwilligers en sponsoring door het Houtense bedrijfsleven.

Goede doel

Aan het winterevenement zijn goede doelen verbonden: de aangepaste breedte- en topsport in Houten en de draagbare kunstnier die ontwikkeld wordt door de Nierstichting. Ook de opbrengst van de Santa Run komt hieraan ten goede. In de avonduren wordt een curlingcompetitie afgewerkt voor bedrijven en particulieren. De finale van de strijd om de Curling Cup is op zaterdag 6 januari.

In Houten wordt momenteel het winkelcentrum verbouwd. Eigenaar Altera wil graag, net als de winkeliers zelf, meer reuring zien in hartje Houten. De afgelopen jaren hebben een stadsstrand in de zomer en de ijsbaan in de winter hieraan bijgedragen, maar in beide gevallen zijn de laatste edities uiteindelijk niet doorgegaan. Het staat ook nog niet voor 100 procent vast dat het stadsstrand volgend jaar zomer weer terugkeert.