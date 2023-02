Dit keer vijf dagen actie in het streekvervoer en nu hoef je écht niet meer te rekenen op een bus of tram

De voor komende week aangekondigde staking in het regiovervoer gaat naar verwachting veel meer reizigers treffen dan bij voorgaande acties. Vervoersbedrijven spraken toen nog van ‘minder ritten’ op stadsbus, streekbus of sneltram in de regio Utrecht en Amersfoort. Nu adviseren zij maandag tot en met vrijdag ‘ander vervoer’ te zoeken of ‘het nog niet te weten’ of er iets rijdt.