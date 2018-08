Dit mag voortaan niet meer: 950 euro huur voor 35 vierkante meter

Nieuwe huurprijsgrenzen in Utrecht komen te laat voor 200 piepkleine nieuwbouwappartementen. Huurders betalen ruim 950 euro per maand voor een studio van 35 vierkante meter.

Op het voormalig fabrieksterrein op Rotsoord werken bouwvakkers aan een groot wooncomplex. Een buurtbewoner, die na zijn vakantie poolshoogte komt nemen, kijkt verbaasd op als hij de huurprijs hoort. ,,Meer dan 900 euro? Dat is wel heel veel geld. Maar dan heb je wel een kamer’’, zegt hij cynisch.

Koelkast

Projectontwikkelaar Stuworld bouwt 206 zelfstandige woonstudio’s. De woningen hebben een keuken inclusief koelkast en een badkamer. Er komt vloerverwarming en de studio’s worden voorzien van pvc-vloer en gordijnen, zodat huurders er direct in kunnen trekken. De meesten hebben een balkon of logia.

Op de website van Stuworld staan de studio’s omschreven. Ze zijn tussen de 29 en 37 vierkante meter groot, inclusief badkamer. Het is de grootte van een gemiddelde woonkamer van een rijtjeshuis. De huurprijzen variëren van 961 euro tot 1051 euro per maand. Daar komen de servicekosten van 116 euro per maand bij. Hierin zijn onder meer een voorschot op het warmtegebruik, schoonmaakkosten voor de gemeenschappelijke ruimtes, gebruik van wasserette in het gebouw en een snelle internetaansluiting verwerkt. De woonlasten lopen zo op naar minimaal zo’n 1.100 euro per maand.

Gekte

De gemeente Utrecht is niet blij met dit soort hoge prijzen voor kleine woningen. ,,Dit tekent de gekte van de markt’’, zegt wethouder Kees Diepeveen van wonen. ,,Hier kunnen we nu helaas niets meer aan doen, maar bij nieuwe projecten zouden deze prijzen niet meer kunnen.’’

De prijs van woningen in Utrecht is de afgelopen jaren fors gestegen. Er is veel meer vraag dan aanbod. Eind vorig jaar besloot de Utrechtse gemeenteraad grenzen in te stellen aan de maximale huurprijzen van nieuwe woningen in het zogeheten middensegment. Projectontwikkelaars krijgen voortaan geen vergunning als de huurprijzen hoger zijn dan is afgesproken. De huurprijzen mogen maximaal 1 procent per jaar stijgen.

Puntensysteem

De nieuwe appartementen op Rotsoord zouden fors goedkoper uitvallen in het nieuwe regime. Bij de minimale gebruikersoppervlakte hoort namelijk de maximale aanvangshuur van 711 euro. En tegenover een huur van 950 euro moet minimaal 80 vierkante meter staan. Het bouwplan voor dit project dateert van voor de nieuwe regels.