Dit Rotterdamse architectenbureau is gekozen voor de verbouwing van Museum Catharijneconvent

HUIS TE KOOP Liefde op het eerste gezicht: dit was hún huis, maar nu gooien Corry en Piet 'm in de verkoop

Corry en Piet Heijkoop woonden op meerdere plekken in Culemborg om uiteindelijk in 2006 neer te strijken in de nieuwbouw van Parijsch. Een gouden plek vinden ze, want hoewel ze hun gezinswoning nu verlaten, blijven ze de wijk trouw.

17 april