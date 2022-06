Dit staat Utrecht te wachten: (voorlopig) geen huizen in Rijnenburg en belastingen fors omhoog

Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord dat GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie woensdagmiddag presenteerden. Dat de bouw in Rijnenburg niet vóór 2035 begint is opmerkelijk. D66 zei in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen nog binnen vijf jaar te willen beginnen met bouwen in het gebied, om iets te doen aan de grote vraag naar woningen. Bovendien wordt er alleen gebouwd als ‘er ook zekerheid is over een tramverbinding’ naar de polder. Als er in Rijnenburg wordt gebouwd, gaat het om ongeveer 25.000 woningen.