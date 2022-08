Dit Utrechtse buurtje viert nog één keer feest, daarna wacht de sloopkogel: ‘Van onze wereld word je blij’

Waar kom je terecht als je verdwijnt in de Bermuda Driehoek? Wees gerust: in een haast paradijselijke, verborgen gebleven locatie in Utrecht. Ergens waar je ongedwongen jezelf kunt zijn. Je komt bovendrijven op een plekje in de Utrechtse Staatsliedenbuurt. Men kent er geen dikdoenerij en het leven staat er bol van de saamhorigheid. Ze houden er ook nog eens van een feestje. Welkom in Buurland!