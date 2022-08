Dit Utrechtse restaurant is pas 14 maanden open maar staat nu al in de Michelingids

Utrecht mag dan geen restaurants met Michelinsterren kennen (lós van een groene ster bij restaurant Héron), dat wil niet zeggen dat de horeca in de stad niet aan bod komt in de bekende Michelingids. Restaurant Maeve bemachtigde afgelopen week een plekje in de befaamde gids. In gesprek met eigenaar Vera Voorend.

Een plekje in de Michelingids, dat is niet niks. Kwam het als een verrassing?

,,Niet helemaal, want je hebt daar wel contact over met Michelin. We werden telefonisch op de hoogte gesteld, we wisten alleen niet precies wanneer het nieuws naar buiten gebracht zou worden. Wat wel spannend is, is de periode daarvoor. Je weet namelijk niet óf en wanneer de inspecteur van Michelin bij je op bezoek komt. Het bezoek is anoniem zodat de inspecteur objectief kan blijven.’’

Waarom staan jullie eigenlijk in de gids?

,,We zijn door Michelin opgemerkt als nieuw restaurant, we zijn pas veertien maanden open. Voor ons is het een mooie erkenning. Michelin complimenteerde ons met de persoonlijke aanpak, de boeiende wijnkaart van onze sommelier Jan-Jaap en de aandacht die we hebben voor Nederlandse producten. Fijn, want dat is waar we voor staan.’’

Hoe nu verder?

,,We zijn heel blij dat we onszelf op deze manier kunnen laten zien. Michelin is natuurlijk een erkend platform dat wereldwijd wordt gezien. Op deze manier hopen we ook weer volgende stappen te kunnen maken. Dit is een mooie verdienste, niet alleen voor ons (Vera Voorend runt het restaurant met partner en chef Tommy Janssen, red.), maar voor het hele team van Maeve.’’

Maarre, eerst nog even vakantie vieren, toch?

,,Haha, dat klopt. Maar vanaf 23 augustus kun je weer gewoon een tafeltje bij ons reserveren.’’

