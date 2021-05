Dit vervoersbedrijf liep miljoenen omzet mis, maar sloeg zich door de crisis: ‘Door om te denken’

Wie zich laat testen op het coronavirus heeft dikke kans dat-ie dat doet in een bus uit Vianen die normaliter vakantiegangers naar de zon of de sneeuw brengt. Een bewijs van hoe Pouw Vervoer is gaan kijken naar wat wél kon. ,,Normaal rijden we deze periode met 104 touringcars naar bestemmingen in binnen- en buitenland. Nu doen we andere dingen. We rijden schoonmakers naar vakantieparken, wegwerkers en seizoensarbeiders naar projecten. Normaal ging dat met kleine busjes, maar dat mocht niet meer vanwege de coronaregels.’’