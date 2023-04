Dit vintage fashion warenhuis in de Utrechtse binnenstad is permanent gesloten

14-jarige keert niet terug na ‘proefrit’ op scooter, politie plukt hem van de weg

Een 14-jarige jongen uit Utrecht was er gloeiend bij toen hij maandagmiddag door de politie werd betrapt op het rijden op een scooter. De jongen was daarvoor niet alleen te jong, maar de scooter was ook niet van hem. Hij had ’m meegenomen voor ‘een proefrit’.