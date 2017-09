Dit weekend mountainbiken op de Heuvelrug? Te modderig!

De bossen van de Utrechtse Heuvelrug zijn populair voor mountainbikers. Sinds 2015 moeten zij de beschikking hebben over een vignet, om hier te mogen fietsen. De kosten daarvan bedragen 7,50 euro. Met dat geld worden aanleg en onderhoud van de mountainbike-paden betaald. Wie zich buiten de routes begeeft, of wie niet de beschikking heeft over een vignet, loopt het risico door een boswachter of toezichthouder te worden bekeurd.



Als de weersvoorspellingen uitkomen valt er in de komende twee dagen meer dan 50 millimeter regenwater. ,,Dat komt neer op 50 liter water per vierkante meter’’, aldus de MTB Utrechtse Heuvelrug vandaag op Facebook. ,,Dat moet eerst even wegzakken alvorens de parkoersen weer begaanbaar zijn. We doen dit niet omdat we het erg vinden dat bikers vies worden, we doen dit omdat we onze MTB-routes willen sparen. Dat noemen we #trailrespect. Door weg te blijven bespaar je de Trail Care Crews een hoop werk en draag je bij aan instandhouding.’’