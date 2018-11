Dit zijn de 5 mooiste racefoto’s van Formule 1-fotograaf Peter van Egmond

Sinds 1985, de laatste Formule 1-race van Zandvoort, reist de Veenendaler (62) de wereld rond om de mooiste racefoto’s te maken. De fotograaf heeft alle grote namen voor de lens gehad: Ayrton Senna, Michael Schumacher, Niki Lauda, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Alain Prost en natuurlijk Jos en Max Verstappen. Niet gek voor iemand die als kraanmachinist begon, later matroos was en bij toeval fotograaf van de Formule 1 werd.



Van Egmond is net terug uit Mexico, waar hij Max Verstappen zag winnen. Het is een druk bestaan. Nog twee races en dan zit het seizoen erop. „Maar in februari beginnen de testritten in Barcelona alweer”, zegt Van Egmond. „Die fotografeer ik sinds enige jaren ook. Ik werk ook voor het team van Max Verstappen. Daarom kan ik redelijk dichtbij komen. Dat maakt het werk gemakkelijker. Max is populair, vooral in Nederland, maar ik loop er zeker niet mee binnen.”



Hij schat dat hij inmiddels meer dan 500 wedstrijden heeft gefotografeerd. „Ik behoor nu tot de top-500. Vroeger kreeg je een speldje van Bernie Ecclestone, in het verleden de grote baas. Ik krijg nu ook wel iets, denk ik. En een pas voor het leven. Het is zeker geen jongensdroom, want ik wilde zelf coureur worden. Om toch bij het racen betrokken te blijven, ben ik gaan fotograferen. Eerst als hobby, later had ik er nog een andere baan bij en sinds acht jaar fotografeer ik alleen maar Formule 1.”