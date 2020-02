Dit zijn de mensen die het lot van de Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis bepalen

Vincent en Jesse (27) voeren vandaag actie voor het klimaat met Extinction Rebllion: ‘We doen altijd een trui aan, want in de cel kan het koud zijn’

8:26 De beweging Extinction Rebellion (XR) groeit. De groep die klimaatmarsen loopt, kruispunten bezet of doodligt op straat, vindt in Utrecht haar meeste aanhang. Als we actie gaan voeren zeggen we tegen onze achterban: ‘Trek een trui aan, want het kan koud zijn in de cel.’