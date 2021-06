Dit zijn de strikt geheime legerkaarten die keizer Wilhelm II in 1918 naar Nederland smokkelde

VIDEO Foutje van overijveri­ge inval­kracht die peperduur kunstwerk ruïneerde: ‘Een ecologi­sche ramp’

4 juni Ecologische ramp of gewoon een ongelukje? Daar lopen de meningen over uiteen. Vast staat dat de gemeentewerker, die in april goed bezig dacht te zijn door ‘het onkruid’ even weg te branden op die markante kunsttrap langs de singel in Utrecht, enorm veel teweeg heeft gebracht. Drie jaar werk in één klap weg.