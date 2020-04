DJ Nicky Romero geeft Koningsdagconcert op dak van zijn huis in Veenendaal

Pers uit heel de wereld kwam op de Utrechtse groene bushokjes af: ‘We waren eerlijk gezegd verrast over hoe hard het ging’

18:55 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Wethouder Kees Diepeveen.