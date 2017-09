Goede herinneringen

De tegenwoordig in Hagestein wonende Voskuil heeft goede herinneringen aan die tijd. ,,Die enorme collectiviteit die er heerste, dat was mooi. Iemand bij de garderobe, iemand achter de bar en ik die plaatjes draaide. Aan het einde van de avond ging je samen vegen, at je samen een tosti en daarna ging je weer huiswaarts.''

Dansbaar

Chic, de Commodores, Lime, Diana Ross, de Brothers Johnson, alles uit die tijd wat dansbaar was heeft bij Pieter op de draaitafel gelegen. ,,Zaterdagochtend vroeg ging ik samen met de helaas al overleden Joop van Doorn naar Kareltje, een platenzaak in de Twijnstraat in Utrecht. Joop was geweldig. Samen zochten we muziek uit voor De Stal. We hadden vaak het nieuwste van het nieuwste, rechtstreeks uit Amerika. Voordat het populair werd in Nederland, hadden wij het al in Vianen. Joop zijn muziekkeus was buitengewoon goed.''