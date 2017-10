DNA-sporen leiden naar verdachten brute overval De Bilt

Hierbij werden de bewoners beroofd van kostbare sieraden. De overvallers vertrokken in de BMW van het echtpaar, die later brandend aangetroffen werd in Groenekan. De mannelijke bewoner raakte gewond bij de overval.

Van verdachte A. is DNA gevonden op een regenpak dat bij de gestolen auto lag. De Zeistenaar zei dat hij het regenpak in het verleden weleens heeft gebruikt, maar dat iemand anders het tijdens de overval aan heeft gehad. Hij houdt vol dat hij niets met de overval te maken heeft. De 22-jarige A. werd februari van dit jaar opgepakt. Hij is sinds 26 juni voorlopig op vrije voeten.

DNA

Van medeverdachte L. zijn DNA-sporen aangetroffen op het stuur en een autogordel van de auto, waarmee de twee overvallers zijn gevlucht. Volgens zijn raadsman Den Daas zou dit DNA ook op een andere manier in de auto terecht zijn gekomen. L. is op 1 april aangehouden. Zijn voorlopige hechtenis is op 11 mei geschorst.

De zaak tegen de twee wordt 12 januari volgend jaar inhoudelijk behandeld. Het sporenonderzoek naar A. is nog niet afgerond. Op verzoek van raadsman Den Daas komt er nog extra onderzoek naar de DNA-sporen die van zijn cliënt L. zijn aangetroffen, zo bleek vanmiddag tijdens een zogeheten regiezitting bij de rechtbank.

Speeksel

Volgens Den Daas zouden de DNA-sporen via secundaire overdacht in de vluchtauto terecht zijn gekomen. ,,Mijn cliënt werkt achter de toonbank van een bakkerij. De familie die is beroofd komt hier regelmatig in de winkel. De overdracht van DNA zou bijvoorbeeld via speeksel kunnen zijn gegaan’’, opperde de raadsman.