'DO-NUT!' Een jaar lang gratis donuts na 16 uur in de rij

Nummer twee en drie in de rij zijn een stuk rustiger. Stijn de Boer uit Huizen en David Eijsvogel uit Heerde hebben kleine oogjes. „We hebben in totaal zestien uur gewacht. We waren al vrij van school, dus we hadden gelegenheid”, vertelt Stijn. „Het was trouwens heel gezellig. We hebben snel vrienden gemaakt en veel spelletjes gespeeld”, hij wijst naar de tas die David vast heeft. De boodschappentas puilt uit van de spelletjesdozen.