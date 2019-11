‘Do you want an onsje more?’Hoe het Engels oprukt in de Utrechtse winkelstraten

Gewoon even een foldertje vragen in de Lego-winkel in Hoog Catharijne, vraagt tegenwoordig al om een aardige voorbereiding. De medewerker bij de ingang verstaat geen woord Nederlands. Na enig onbegrip over en weer snapt hij opeens dat de klant op zoek is naar een catalogue. ‘Sorry, sir. We don't have these at this moment’.



Dat je in veel Utrechtse koffietentjes, cafés en restaurants in het Engels wordt geholpen, zal niet eens veel Utrechters meer verbazen. Maar de laatste maanden duikt ook in kleding- en schoenenzaken steeds meer Engelstalig personeel op. Zelfs in ‘oer-Hollandse winkels’ als Etos, bakker Bart en de Hema loop je kans op glazige blikken als je een medewerker in het Nederlands om een specifiek product vraagt.