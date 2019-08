Docent die leerlingen alleen liet na tramaanslag terecht op staande voet ontslagen

Een docent is op staande voet ontslagen nadat hij zijn klas alleen had gelaten na de tramaanslag in Utrecht in maart van dit jaar. De leraar (1957) vocht zijn ontslag bij de rechter aan, maar die stelde de mbo-school in Utrecht in het gelijk.

De docent had kort na het schietincident aan het 24 Oktoberplein, waarbij vier doden vielen, de instructie gekregen bij zijn leerlingen in de klas te blijven. Hij had tot minimaal 18.00 uur bij hen moeten blijven, maar deed dat niet. Tot verbijstering van de studenten verliet hij de school, die in de buurt van de plek van de aanslag staat. Het is niet bekend om welke school het gaat.

De schoolleiding neemt hem dat zeer kwalijk. ,,U liet de studenten weten dat u de instructie onzin vond. Niet alleen hebt u de studenten door te vertrekken niet de veiligheid geboden die u aan hen had kunnen en moeten bieden, ook hebt u willens en wetens het risico genomen dat de studenten eveneens het schoolgebouw zouden hebben verlaten met alle gevolgen van dien”, schreef de directie hem boos in een brief.

‘Niet duidelijk’

De docent zegt dat de instructie niet duidelijk was en dat hij nog gezocht heeft naar iemand van de schoolleiding, maar die niet heeft kunnen vinden. Die argumenten veegde de directie van tafel. ,,Het ontbreken van inzicht in de ernst van het negeren van veiligheidsinstructies vind ik eveneens ernstig verwijtbaar, eens te meer nu u in de afgelopen twee jaar al meermaals bent aangesproken op het niet opvolgen van instructies.”