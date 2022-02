Docent nam leerlinge (14) voor seks mee naar zijn huis in Vianen: ‘Verschrikkelijk wat ik heb gedaan’

Een inmiddels ontslagen docent (33) van een middelbare school in Druten hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd voor seksueel misbruik van een 14-jarige leerling. De docent, die in Vianen woont, nam haar mee naar zijn eigen huis, maar duwde haar volgens het meisje ook de toilethokjes op school in om daar seks met haar te hebben.