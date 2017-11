Dochters en schoonzonen langer vast en worden verdacht van doodslag

De vier worden verdacht van doodslag, dan wel mishandeling met de dood tot gevolg. De arrestaties werden begin deze week verricht, nadat het viertal zich zelf bij de politie had gemeld. Nog onduidelijk is wanneer de Utrechtse vrouw precies is overleden; de recherche is nog bezig met het maken van een tijdlijn om exact in kaart te brengen wat er is gebeurd en wat zich in de woning heeft afgespeeld.