Documentaire vertelt over Wijkse archieframp

In de avond en nacht van 17 op 18 oktober 2002 liep bij de verbouwing van het Wijkse gemeentehuis duizend strekkende meter aan historische archieven en collecties in de kelderverdieping onder water. Er ging 700 jaar geschiedenis uit de streek kopje onder.

Na vijftien jaar kan eindelijk een punt worden gezet achter dit omvangrijke project. De film laat zien wat er allemaal gebeurd is in die jaren en vooral dat het gelukt is om de beschadigde stukken te herstellen. De documentaire duurt veertig minuten en is gemaakt door de Viaanse filmmaker Izak van Rij, in opdracht van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. De toegang is gratis.